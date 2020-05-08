Otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü - Son Dakika

Otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü

Aracın kopan lastiği bir başka aracın camına çarptı

Karşı refüje geçip telleri kopardı aydınlatma diğerini devirip takla attı

ANTALYA - Manavgat-Alanya Karayolu Çenger mahallesinde yağmur suyu birikintisine giren otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Takla atan otomobil, refüjdeki çelik telleri ve aydınlatma direğini devirirken, otomobilin kopan lastiği karşı yönden gelen aracın camını patlattı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ayhan Aydın'ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobilin, Çenger Mahallesinde yol üzerinde bulunan üst geçidi geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan çelik bariyer ve aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazaya üst geçidin altında yolda toplanan yağmursuyu birikintisinin sebep olduğu, yağmurlu havalarda yolda toplanan su yüzünden sık sık kaza ve kaza tehlikesi yaşandığı bildirildi.

Diğer taraftan kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller yolun karşı şeridine geçerek ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Otomobilin kopan sol ön lastiği de karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Muammer Yora'nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı ticari aracın sağ arka camını patlattı.