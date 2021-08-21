Otomobilin takla attığı kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü İrfan Demir (46) yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden İrfan Demir yönetimindeki 16 Y 3219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü Demir yaralandı. İrfan Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Bursa