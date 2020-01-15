Otomobilin tampona zulalanmış 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin tampona zulalanmış 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin tampona zulalanmış 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da bir otomobilin tamponunun iç kısmına saklanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'da bir otomobilin tamponunun iç kısmına saklanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın aracında arama yapıldı.

Narkotik köpeği Rona'nın da kullanıldığı aramalarda, tamponun içine gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar bulundu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilin tampona zulalanmış 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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