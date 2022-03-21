Otomobilin tamponuna çakal saplandı - Son Dakika
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Otomobilin tamponuna çakal saplandı

21.03.2022 13:02
Otomobilin tamponuna çakal saplandı

Bursa'da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı.

Bursa'da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çakal, kayıplara karıştı.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü yönetimindeki otomobil, yoldan geçen çakala çarptı. Sürücü, sesi duyar duymaz aracını yol kenarına çekti. Otomobili inceleyen sürücü, tampona girmiş halde duran çakalı görünce gözlerine inanamadı. Yoldaki vatandaşlar, yaşayan çakalı yoğun uğraşlar sonucu çıkardı.

Vatandaşların ellerinden kurtulan çakal, ormana kaçarak kayıplara karıştı.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Otomobilin tamponuna çakal saplandı

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Otomobil, İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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