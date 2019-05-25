Son Dakika Haberleri: Otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklamışlar

Otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklamışlar

2 saat önce

Kırşehir'de otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.

Otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklamışlar, System.String[]
Kırşehir'de otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir'e getirilerek satılacağı ihbarı üzerine kentin giriş noktalarında uygulama yaptı.
Kayseri plakalı bir otomobili Özbağ Beldesi kavşağında durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede tavan kısmının vidalarının söküldüğünü fark etti.
Yapılan incelemede otomobilin tavan arasında 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü G.K ve yolcu L.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, G.K. "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:21 Kaynak: AA
Narkotik, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
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