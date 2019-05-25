Otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklamışlar
2 saat önce
Kırşehir'de otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:21 Kaynak: AA
'de otomobilin tavan arasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, İstanbul
'dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir'e getirilerek satılacağı ihbarı üzerine kentin giriş noktalarında uygulama yaptı. Kayseri
plakalı bir otomobili Özbağ
Beldesi kavşağında durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede tavan kısmının vidalarının söküldüğünü fark etti.
Yapılan incelemede otomobilin tavan arasında 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü G.K ve yolcu L.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, G.K. "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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