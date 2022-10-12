OTOMOBİLİN TAVAN LAMBASINDAKİ ZULADAN 453,76 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN TAVAN LAMBASINDAKİ ZULADAN 453,76 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

12.10.2022 09:55

KARS'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, otomobilin tavan lambasındaki zuladan 453,76 gram metamfetamin çıkardı.

KARS'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, otomobilin tavan lambasındaki zuladan 453,76 gram metamfetamin çıkardı. Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte eş zamanlı operasyan gerçekleştirdi. Polis, 7 ev ve bir otomobilde arama yaptı. Narkotik polisinin otomobildeki detaylı aramasında tavan lambasındaki zulaya gizlenmiş halde 453,76 gram metamfetamin bulundu. Evlerde, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 660 lira para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 56 adet fişek ele geçirildi. Polisin düzenlediği torbacı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Narkotik, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN TAVAN LAMBASINDAKİ ZULADAN 453,76 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN TAVAN LAMBASINDAKİ ZULADAN 453,76 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika
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