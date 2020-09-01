Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' buldu - Son Dakika

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Eminpaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, seyir halindeki otomobilden şüphelendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yapıldı. Arama sonucu otomobilin tavan döşemesine gizlenen 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:40 - Kaynak: DHA
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