Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de arama yapılan otomobilin tavan bölümüne saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de arama yapılan otomobilin tavan bölümüne saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Narkotik polisleri, dün Denizli- Ankara karayolunda oluşturulan denetim noktasında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki H.H. ve T.B., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Jibby', otomobilin tavanına tepki verdi. Bunun üzerine sökülen tavanda, 7 paket halinde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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