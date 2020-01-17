Otomobilin tavanından 2 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin tavanından 2 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otomobilin tavanından 2 kilo uyuşturucu çıktı

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin tavan kısmına saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi.

Otomobilin tavanından 2 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin tavan kısmına saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi.


İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik dedektifleri tarafından kente girdiği andan itibaren takibe alındı. Şüpheli araç il merkezine ulaşmadan yapılan operasyonla durduruldu. Araçta bulunan H.H. ve T.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği Jibby'nin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aracın tavan döşemesinin altına gizlenmiş vaziyette 7 paket halinde 2 kilo 85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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