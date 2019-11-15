Son Dakika › Güncel › Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı
6 saat önce
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin tavanıyla döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin tavanıyla döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ş.T., T.H. ve U.K.'yi takibe aldı. 3 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, tavan ile döşemenin arasına gizlenmiş 5 bin 100 ecstasy hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi