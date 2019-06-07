Son Dakika Haberleri: Otomobilin tekerine giren yılan, itfaiye çalışanının elini soktu
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin tekerine giren yılan, itfaiye çalışanının elini soktu

1 saat önce

Karaman'da bir itfaiye erini, otomobilin tekerinden çıkarmaya çalıştığı yılan soktu.

Otomobilin tekerine giren yılan, itfaiye çalışanının elini soktu, System.String[]
Karaman'da bir itfaiye erini, otomobilin tekerinden çıkarmaya çalıştığı yılan soktu.
Abdurrahman Soner Mısırlıoğlu, otomobilinin tekerine yılan girdiğini fark etti.
Mısırlıoğlu'nun Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdüğü aracının sol arka teker kısmındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlatıldı. Bu sırada yılan, ekipteki itfaiye eri Şuayip Küçüktürk'ü elinden soktu.
Arkadaşları tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen Küçüktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan yılan, ormanlık alana salındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Karaman Belediyesi, Karaman, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin tekerine giren yılan, itfaiye çalışanının elini soktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]