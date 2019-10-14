Son Dakika Haberleri: Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan otomobilin tekerlek boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan otomobilin tekerlek boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çiftçi, saat 14.00 sıralarında 17 RU 260 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Aracının başına giden Çiftçi, sağ arka tekerleğin boşluğuna kedi yavrusu girdiğini görünce durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Oto tamir kanalına çekilen otomobilde yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi tekerlek boşluğundan kurtarıldı. Su verilen ve sağlık durumu iyi olan kedi, tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.


Gelibolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı Son Dakika: YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:29:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]