Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)

18.05.2022 13:39
Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Adil Apaydın, emniyetteki ifadesinde lastiği patladığı içinaracını yol kenarına park ettiğini söyledi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Adil Apaydın, emniyetteki ifadesinde lastiği patladığı içinaracını yol kenarına park ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Apaydın, çıkarıldığı mahkemece 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlarından tutuklandı.


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OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPTIĞI, 3 KİŞİLİK AİLENİN YOK OLDUĞU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPTIĞI, 3 KİŞİLİK AİLENİN YOK OLDUĞU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak
Kaynak: DHA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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