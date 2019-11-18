Son Dakika Haberleri: Otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada, ölü sayısı 4'e çıktı
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Otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada, ölü sayısı 4'e çıktı

6 saat önce

ÇORUM'da, dün sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada ağır yaralanan Hanife Erer (49) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada, ölü sayısı 4'e çıktı, System.String[]

ÇORUM'da, dün sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada ağır yaralanan Hanife Erer (49) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erer'in ölümüyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.  Fahri Erer (54) yönetimindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife Erer, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanife Erer'in ölümüyle kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

TOKAT'A GİDİYORLADI

Kazada yaşamını yitirenlerden otomobil sürücü Fahri Erer'in, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde müezzin olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin, Edremit'ten yola çıkıp, memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiği öğrenildi.

Hanife- Fahri Erer çiftinin cenazesinin Edremit ilçesinde, Saliha- Yunus Erer çiftinin cenazesinin ise Erbaa ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:33 Kaynak: DHA
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