Otomobilin torpidosunda uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama - Son Dakika

Otomobilin torpidosunda uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

DENİZLİ'de polisin durdurduğu otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada torpidoda 310 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Pamukkale ilçesi, Gökpınar Mahallesi'nde durdurulan otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada torpido bölümüne gizlenmiş 310 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.