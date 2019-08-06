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Otomobilin üstünden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Otomobilin üstünden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 2 yaşındaki Ömer Sabri'nin son yolculuğunda birlikte oyun oynadığı arkadaşları da yalnız bırakmadıGAZİANTEP - Gaziantep'te arkadaşları ile oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Tilkicieri, üzerine çıktığı park halindeki otomobilden...

Otomobilin üstünden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2 yaşındaki Ömer Sabri'nin son yolculuğunda birlikte oyun oynadığı arkadaşları da yalnız bırakmadı
GAZİANTEP - Gaziantep'te arkadaşları ile oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Tilkicieri, üzerine çıktığı park halindeki otomobilden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler mahallesi Ömer Sabri Ersoy İlköğretim okulu yanında bulunan ormanlık arazide park halindeki 06 FVR 37 plakalı otomobilin çevresinde arkadaşları ile oynayan Ali Tilkicieri, iddiaya göre otomobilin üzerine çıktı. Bu esnada dengesini kaybederek, yere çakıldı. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan küçük Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Tilkicieri'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Ali'nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Birlikte oyun oynadığı ve son anında yanında olan arkadaşları, küçük Ali'nin son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Küçük Ali'nin arkadaşları kefenleme işlemlerin tamamlanması için dakikalarca gasilhane önünde bekledi.Küçük Ali'nin cenazesini teslim alan annesi Zeynep ve babası Selahattin de, gasilhanede sinir krizleri geçirdi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan dualarla, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defin edildi.
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
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