Otomobilin üzerinde akıl almaz yolculuk kamerada
1 saat önce
Otomobilin üzerinde akıl almaz yolculuk kameradaSİİRT - Siirt'te bir kişi otomobilin üzerinde yolculuk yapınca görenlere 'yok artık' dedirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Otomobilin üzerinde akıl almaz yolculuk kamerada
SİİRT - Siirt
'te bir kişi otomobilin üzerinde yolculuk yapınca görenlere 'yok artık' dedirtti. Siirt Şirvan
karayolunda yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.
Şirvan'dan Siirt'te gelmek için araç bulamayan bir kişi çareyi içi dolu otomobilin üzerinde seyahat etmekte buldu. Karayolunda bu şekilde ilerleyen vatandaş ise görenleri şaşkına çevirdi.
Hayatını hiçe saydı
Aracın üst kısmına oturan şahsın hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise karayolunda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın üst kısmına oturan adamın yolculuk yaptığı görülüyor.
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