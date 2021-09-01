Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı - Son Dakika

Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı
BATMAN - Batman- Siirt çevreyolunda otomobil üzerinde çamaşır makinesi taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir araçtan saniye saniye kaydedildi.
Batman-Siirt çevreyolunda, bir otomobilin üzerinde bagajın üzerinde beyaz eşyanın olduğunu gören yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobilin üzerine iple tutturulan çamaşır makinesinin olduğunu gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu tehlikeli yolculuğu kaydetti. Trafiğin yoğun olduğu caddede çamaşır makinesini taşıyan otomobil, sürücülerin tepkisini çekti.
Kaynak: İHA
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