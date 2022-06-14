Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi - Son Dakika
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Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi

14.06.2022 20:10

Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredeki kişiler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında ev hapsi kararı verildi.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.

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Kaynak: DHA

Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi - Son Dakika

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