Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi - Son Dakika

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