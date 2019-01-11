Son Dakika Haberleri: Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdı

Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdı

38 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kameraya alındı.

İnegöl'ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi'ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce şaşırdı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin üzerine koltuk takımı bağlanarak taşındığı görülüyor. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:51 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:29:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]