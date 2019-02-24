Son Dakika Haberleri: Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdılar

Otomobilin Üzerinde Koltuk Takımı Taşıdılar

1 saat önce

Batman'da karayolunda ilerleyen otomobilin üzerinde koltuk takımı olduğu görüldü.

Batman'da karayolunda ilerleyen otomobilin üzerinde koltuk takımı olduğu görüldü. Batman- Hasankeyf karayolunda bir otomobilin üzerinde koltuk takımı ve bagajında beyaz eşya ile seyrettiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Otomobilin üzerine iple tutturulan koltuk takımının olduğunu gören vatandaşlar, telefonları ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kamyonete bile zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üzerine konularak trafiğe çıkılması sürücülerin tepkisini çekti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Hasankeyf, Batman, Güncel
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