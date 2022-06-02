Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi - Son Dakika
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Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

02.06.2022 20:45
Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

Adıyaman'da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Adıyaman'da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Eyüp Uslu'ya ait 02 BB 771 plakalı otomobilin üzerine rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalı düştü. Düşen ağaç dalı otomobilde hasara neden oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ağaç dalı vatandaşlar tarafından otomobilin üzerinden indirildi. - ADIYAMAN

Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi
Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi
Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

YORUMLAR
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Ekili alanda korkutan yangın Ekili alanda korkutan yangın Madde bağımlılarının saldırısına uğradı: 1 yaralı Madde bağımlılarının saldırısına uğradı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Müftülük, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi - Son Dakika
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