Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
07.04.2021 15:50
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
MUĞLA - Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Gündoğan Mahallesi'nde yol kenarındaki bir ağaç yola devrildi. O esnada Gündoğan- Torba yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine yıkıldı. Sürücü hemen otomobili durdurdu. Otomobilin ön kısmı ağır şekilde hasar alırken araç içerisindeki 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yolda trafik akışı durdu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, ağaç motorları ve testerelerle yıkılan ağacı kesti.
Son Dakika Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali