Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2)

27.02.2022 21:00

Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı.

Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2)
Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2)
Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2)

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Antalya, Gülnar, Mersin, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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