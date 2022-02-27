OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

27.02.2022 22:08

MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Mersin- Antalya Karayolu'ndaki viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yolunda park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada, belirlemelere göre işçilerden 3'ü ağır 15 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

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Gülnar, Mersin, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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