Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu
13 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak'ta inşaatı devam eden bir binadan park halindeki otomobilin üzerine osb levhası düştü. Arabanın üst bölümünde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibine ise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.
Görgü şahidi bir genç, "Park halindeki arabanın üstüne osb düştü. Neyse ki kimsenin üzerine düşmedi ve ucuz atlattık" dedi. - TEKİRDAĞ
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