Son Dakika Haberleri: Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu

13 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.

Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak'ta inşaatı devam eden bir binadan park halindeki otomobilin üzerine osb levhası düştü. Arabanın üst bölümünde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibine ise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Görgü şahidi bir genç, "Park halindeki arabanın üstüne osb düştü. Neyse ki kimsenin üzerine düşmedi ve ucuz atlattık" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: İHA
Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:56:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]