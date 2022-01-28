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Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti - Son Dakika

Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti

28.01.2022 13:22

Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Aracın tavanı çökerken, yoldan geçen kızın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın önünde park halinde bulunun otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar yığını düştü. O sırada aracın yanından geçen bir kızdan kar yığınını altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tavanı çöken araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan hasar gören araçlar havadan görüntülendi.

Aracın oğluna ait olduğunu söyleyen İbrahim Gül, "Öğlen namazına gittim geldim. Kar çatıdan düşmüş. Baktım araba pert olmuş. Oğlum yazın almıştı. Yeni yaptırmıştı. Oğlan satacağım diyordu" ifadelerini kullandı.

Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti
Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti
Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti

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Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobilin üzerine düşen kar tavanı çökertti - Son Dakika
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