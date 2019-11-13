Son Dakika Haberleri: Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi
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Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda plastik şişe içinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda plastik şişe içinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Ankara karayolunda yaptığı yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, plastik şişeler içerisinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Abdulkadir Çakan (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
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