Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:49 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran
uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa
karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
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