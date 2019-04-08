Otomobilin Yakıt Deposunda Uyuşturucu Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, otomobil sürücüsü tutuklandı.
Hatay
'ın Hassa
ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, otomobil sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada bir otomobili takibe aldı.
Hassa- Gaziantep
kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, otomobilin yakıt deposunda 9 parça halinde 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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