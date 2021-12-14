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Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

14.12.2021 10:31
Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

ANTALYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

ANTALYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili, Aksu ilçesi arama kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Nmak'ın tepki vermesiyle ekipler, yakıt deposu bölümünü kontrol etti. Aracın yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ş.T. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.


Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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