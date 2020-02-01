Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada - Son Dakika
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Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada

6 saat önce

BOLU'da, kaldırım karla kaplı olduğu için yol kenarında yürüyen yaşlı adama, sürücü kursuna ait, 'aday sürücü' aracı çarptı.

Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada, System.String[]

BOLU'da, kaldırım karla kaplı olduğu için yol kenarında yürüyen yaşlı adama, sürücü kursuna ait, 'aday sürücü' aracı çarptı. Yaşlı adamın hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kar nedeniyle kaldırımda yürüyemeyince yol kenarına inen yaşlı adama, kavşağa giren sürücü kursuna ait 'aday sürücü' aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, karların üzerine düştü. İsmi öğrenilemeyen adamın yardımına, çarpan otomobilin sürücüsü ve çevre sakinleri koştu. Hafif yaralanan, adam, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedaviye alınan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.


Yaşamkent Mahallesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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