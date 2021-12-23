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Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi

23.12.2021 20:27

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendiISPARTA Isparta Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi

ISPARTA Isparta Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Asilkale Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, yavru köpeğe çarptıktan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay sonrası Asilkale mahallesinde yaşayan Keziban Çobanoğlu, esnaflardan güvenlik kamera görüntülerine bakarak, 155 ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine HAYDİ ekipleri tarafından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Otomobil sürücüsü tespit edilirken, para cezası uygulandı. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobil sağa dönüş yaparken, yavru köpeği ezdiği görülüyor. Köpeğin ezildiğini gören ve annesi olduğu tahmin edilen köpeğin ölen köpeğin yanına gelip koklaması da kameralar tarafından kaydedildi.

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi

Şarkikaraağaç, Otomobil, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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