Otomobilin Yavru Köpeği Ezme Anı Kamerada
1 saat önce
Otomobilin yavru köpeği ezme anı kameradaBARTIN - Bartın'da karşısına çıkan küçük sokak köpeğini ezen araç sürücüsü tepkiye neden oldu.
Otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada
BARTIN - Bartın
'da karşısına çıkan küçük sokak köpeğini ezen araç sürücüsü tepkiye neden oldu.
Olay, Zonguldak
yolu üzerinde bulunan üstgeçidin olduğu bölgede yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre, üstgeçidin al tarafında bulunan 2 yavru sokak köpeğinden biri yola çıktı. Bu sırada yolda ilerleyen aracın şoförü köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam etti.
Köpeği ezmesine rağmen durmayan araç sürücüsü hayvanseverlerin tepkisini çekti. Görenlerin yüreklerini parçalayan görüntünün ardından vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Yoldaki diğer vatandaşlar tarafından veterinere kaldırılan köpeğin tedavisine başlandığı öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı
Palu Ailesinden 6 Kişi İçin Tutuklama Kararı Verildi
Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu