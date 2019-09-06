Son Dakika Haberleri: Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

33 dakika önce

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi N. yönetimindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göktaş'ı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Göktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
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