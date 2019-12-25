Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada - Son Dakika

Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada

6 saat önce

ÇORUM'da hastane yakındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca'ya (67), otomobil çarptı.

Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada, System.String[]

ÇORUM'da hastane yakındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca'ya (67), otomobil çarptı. Gülmez ve Karaca'nın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yaya geçidinde yaşandı. Hastaneye muayene için gelen Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, yaya geçidinden geçtikleri sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERDA

Öte yandan kaza anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişiye,  yaya geçidinden geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobil çarpıyor.


Hitit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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