Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı.

Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Kazada iki kadın ile otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli- Devrek Karayolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Burçin A.(35) yönetimindeki 67 TF 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nurcan Akkurt(64) ile Fatma Saraç'a(65) çarptı. Kazada, Akkurt ve Saraç ile araçta bulunan Murat Kaşmar(20) yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Akkurt ve Saraç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara çarptığı ve kadınlardan bir tanesinin otomobilin üzerinden yere düşerek sürüklendiği görülüyor. Polis, otomobil sürücüsü Burçin A.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:21 Kaynak: DHA
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