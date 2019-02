Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasındaBİLECİK - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, İsa G. idaresindeki 26 KV 062 plakalı otomobil, Fahri Korutürk ile Meteoroloji Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Özge K.'ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan Özge K., götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Öte yandan otomobilin Özge K.'ye çarpma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.