Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Son Dakika

Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

6 saat önce

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada, System.String[]

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Savrularak asfalt zemine düşen yaya, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralının tedaviye alındığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması yer aldı.


Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
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Isparta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
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