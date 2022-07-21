Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

21.07.2022 12:46
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Eskişehir'de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı haziran ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Bu çerçevede Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası ise Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, karşı şeride doğru yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği anlar ise KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı şahsın sağlık durumu ise bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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