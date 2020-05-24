Otomobilin yedek lastiği içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otomobilin yedek lastiği içinden uyuşturucu çıktı

MALATYA - Malatya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan kontrollerde yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken,N.B., M.K. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıstan 1 kilo 882 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 430 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.