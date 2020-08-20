Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı - Son Dakika

Bolu'da bulundukları otomobilde 3 kilo 450 gram esrar ele geçirilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.
Kentte durdurulan otomobilde bulunan 2 kişinin üst aramasında 17 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.
Ekipler, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.