Son Dakika Haberleri: Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Erzurum'da jandarma ekiplerinin durdurup detektör köpek Çakıl'ın arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 10 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Erzurum'da jandarma ekiplerinin durdurup detektör köpek Çakıl'ın arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 10 gram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, İstanbul'dan Erzurum'a gelen B.Ö. ve K.Ü. isimli şahısların içerisinde bulundukları araç Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı yol arama ve kontrol noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl'ın bagajda bulunan yedek lastiğe tepki vermesi üzerine lastiğin havası indirilerek inceleme yapıldı. Yapılan aramada lastik içerisine gizlenmiş 1 kilo 10 gram bonzai, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet de uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Otomobilde bulunan B.Ö. ve K.Ü. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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