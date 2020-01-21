Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı

11 dakika önce

BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagajdaki gizle bölmede 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı, System.String[]

BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagajdaki gizle bölmede 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi A.A. (24) adlı kadın gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.


Narkotik, Sezar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir cezaevi mahkumu mektup yazarak yardım istedi: Cinsel organım yok ama cinsel suçtan ceza aldım
Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Alman vekil TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, yanındaki uzmanlar anında yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 15:38:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]