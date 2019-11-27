Son Dakika Haberleri: Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı - Son Dakika

Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı

6 saat önce

Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı Adana polisi bir otomobilde 270 kaçak akıllı cep telefonu buldu, sürücüyü gözaltına aldıADANA - Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı

Adana polisi bir otomobilde 270 kaçak akıllı cep telefonu buldu, sürücüyü gözaltına aldı

ADANA - Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili İncirlik Park Alanında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı. Telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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