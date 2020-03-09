Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolünde sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilin bagajında, 1040 mermi ele geçirildi.

Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolünde sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilin bagajında, 1040 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde yol kontrolünde, A.D. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda gizlenen 500 tabanca kurşunu ile uzun namlulu tüfeğe ait 540 fişek bulundu. Mermilere el koyan jandarma, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Viranşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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