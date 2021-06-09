Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalanınca gözaltına alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 4 bin 638 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve bonzai ele geçirilirken, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.'nün kullandığı otomobili şüphe üzerine, uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 4 bin 638 uyuşturucu hap, 208,88 gram kokain ve 0,90 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü H.Ö., gözaltına alınırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.