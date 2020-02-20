Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilinde piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilinde piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine A.K.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada çamurluk kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen A.K., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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