Otomobilinde 6 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

BOLU'da, TEM yolunda polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Mecit Kızıltaş, otomobilinde 6 kilo 450 gram esrarla yakalandı. Gözaltına alınan Kızıltaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili, TEM yolunda kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenen 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mecit Kızıltaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızıltaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.