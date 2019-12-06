Son Dakika › Güncel › Otomobilinde av tüfeği satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Otomobilinde av tüfeği satan şüpheli yakalandı
6 saat önce
İstanbul'da otomobilinde av tüfeği satan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:28 Kaynak: AA
İstanbul'da otomobilinde av tüfeği satan şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, ihbar üzerine Ferhatpaşa Mahallesinde silah satışı yapıldığı öne sürülen otomobili durdurdu.
Sürücü Bekir A. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin Bağcılar'ki evinde ise 4 tüfek daha bulundu.
Av bayilerinden belgesiz şekilde 350 liradan aldığı tüfekleri 500 liradan piyasaya sürdüğü ve silahları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı belirlenen şüpheli hakkında "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan işlem yapıldı.
Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar